Trentino escursionista scivola in un canale nei pressi del rifugio Pradidali

Un escursionista tedesco, 53enne, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi e le ferite riportati in seguito a una scivolata lungo un canale di sfasciumi e roccette nei pressi dell'attacco della ferrata Porton e del rifugio Pradidali (gruppo Pale di San Martino). L'uomo era in compagnia della moglie e stava percorrendo un tratto di sentiero impervio quando ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato per una quindicina di metri. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato verso le 16.45 da parte del gestore del rifugio Pradidali allertato da alcuni escursionisti che avevano assistito all'incidente.



Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica. L'infortunato, sempre cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione Primiero, pronti in piazzola per dare eventuale supporto nelle operazioni di recupero.