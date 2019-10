Trentino intervento per un escursionista infortunatosi nei boschi delle Viote

Scivola lungo un pendio mentre svolge una passeggiata nei boschi

Intervento nel pomeriggio di sabato 19 Ottobre, per soccorrere un escursionista scivolato per alcuni metri lungo un pendio mentre stava facendo una passeggiata da solo nei boschi sotto la piana delle Viote in direzione Lagolo. A trovarlo e a dare l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112, verso le 16.50, è stata la figlia, uscita a cercarlo non vedendolo rientrare a casa.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero e degli operatori della Stazione Trento Monte Bondone. L’equipe medica dell’elisoccorso è stata verricellata sul ferito, il quale, una volta stabilizzato, è stato imbarellato e trasportato con la barella portantina fino alla strada a pochi minuti di distanza dal luogo dell’incidente.

Lì è stato caricato sull’ambulanza per essere portato alla piazzola delle Viote, dove l’elicottero lo ha prelevato e portato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi riportati nella caduta. Hanno partecipato alle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco.