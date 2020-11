Trentino intervento sotto cima Grugola

Scivolati per circa 70 metri lungo un ripido pendio erboso mentre stavano scendendo dalla cima della montagna.

Due escursionisti, un uomo del 1964 residente a Nove (VI) e una donna del 1964 residente a Marostica (VI), sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi sotto cima Grugola (Vanoi, gruppo di Folga) a una quota di circa 2.300 m.s.l.m.

Entrambi sono scivolati per circa 70 metri lungo un ripido pendio erboso mentre stavano scendendo dalla cima della montagna. La più grave è parsa subito la donna che si è procurata dei politraumi finendo contro un masso, mentre l'uomo si è infortunato a una spalla. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 13.40 da una persona che passando ha sentito le richieste di aiuto da parte dei due.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero che in una prima rotazione ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica. In una seconda rotazione, ha trasportato in quota due operatori della Stazione Caoria, intervenuti per dare supporto nelle operazioni di stabilizzazione e imbarellamento.

Sono stati attivati anche i Vigili del Fuoco poiché in un primo momento sembrava che la donna fosse rimasta incastrata tra i sassi e che ci fosse bisogno di liberarla. Dopo le prime cure mediche i due infortunati sono stati verricellati uno alla volta a bordo dell'elicottero e trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento. Gli operatori della Stazione Caoria sono rientrati in autonomia.