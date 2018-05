Trentino una nuova sede al Soccorso Alpino

Sabato 19 Maggio, in occasione della Sagra di San Giovanni Nepomuceno a Caoria, sarà inaugurata la nuova sede della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino - Servizio Provinciale Trentino (Zona Primiero Vanoi), in via Ghiaie.