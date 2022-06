Trento parapendio precipita in Valle dei Laghi

Giovane pilota elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento

Un giovane di 28 anni, residente a Ville d'Anaunia, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere precipitato con il parapendio in Valle dei Laghi. Il pilota era decollato dal Monte Gazza in direzione Vezzano e, tentando un brusco atterraggio, è precipitato fra i boschi posti ad ovest dell'abitato di Lon. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle ore 14 da parte di un secondo pilota, in volo insieme all'amico.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre tre operatori della Stazione Trento – Monte Bondone si mettevano a disposizione, raggiungendo il posto.

Dopo una difficoltosa localizzazione, l'elicottero ha sbarcato il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica poco distanti, per via della vela ancora aperta al suolo. Una volta stabilizzato, l'uomo - cosciente ma poco collaborante per via del dolore - è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Raccomandiamo ai piloti di valutare attentamente le condizioni del vento e le previsioni meteorologiche prima del decollo, modulandole sulla propria esperienza di volo.