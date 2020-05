Trento ritrovati i due escursionisti dispersi al passo delle Regade

Trattasi di un uomo e una donna che non riuscendo più a proseguire autonomamente hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sabato pomeriggio 9 Maggio, verso le 15.25, un terzo intervento per soccorrere due escursionisti, un uomo e una donna, che di rientro verso Malga Canali (Primiero), nei pressi del passo delle Regade, hanno perso la traccia del sentiero e si sono ritrovati sopra dei salti di roccia a una quota di circa 1.700 m.s.l.m. Non riuscendo più a proseguire autonomamente hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, dopo aver individuato i due escursionisti, li ha recuperati a bordo con il verricello.

I due, illesi, sono stati trasportati a valle senza il bisogno del ricovero in ospedale. L'intervento della squadra di terra della Stazione Primiero, pronta in Val Canali per dare eventuale supporto all'equipaggio dell'elisoccorso, non è stato necessario.