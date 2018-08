Trieste ritrovata dopo tre giorni la donna dispersa

La stazione del Soccorso Alpino di Trieste ha partecipato oggi giovedì 2 Agosto, al recupero di una donna precipitata da un'altezza di otto metri

La stazione del Soccorso Alpino di Trieste ha partecipato, oggi giovedì 2 Agosto, tra le ore 16 e le 18, con otto tecnici assieme ai sanitari dell’ambulanza, ai Vigili del Fuoco (squadre SAF) e alla Polizia ad un intervento in comune di Trieste, al recupero di una donna sulla cosidetta "Strada del Friuli".

Qui si trova un salto di otto metri verso terreni con vegetazione, una donna originaria di Trieste, S.D.P. di 52 anni è precipitata, risultava scomparsa da lunedì 30 Luglio.

A chiamare il NUE 112 è stato un passante che ha sentito dei lamenti provenire dal fondo del salto. Per raggiungere la donna è stato necessario accedere attraverso due proprietà private fino al punto in cui si trovava. E' in gravi condizioni, politraumatizzata, disidratata, ma ancora cosciente. Prelevata con la barella spinale è stata trasportata d’urgenza in ospedale dall’ambulanza.