Trieste: inaugurato il monumento in memoria di tutti i Carabinieri infoibati

Una lapide in ricordo dei militari dell'Arma dei Carabinieri infoibati dall'8 Settembre 1943 al 10 Febbraio 1947

Proponiamo articolo relativo al monumento dedicato ai Carabinieri infoibati tratto dal giornale online Grnet.it che ringraziamo per la gentile concessione.

Presso la Foiba di Basovizza – Monumento Nazionale, nel comune di Trieste, alle ore 11.00, il Sindaco Roberto Dipiazza e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri hanno inaugurato il Monumento in Memoria di tutti i Carabinieri infoibati, scomparsi e soppressi.

La cerimonia, caratterizzata dall’Alzabandiera, dallo scoprimento del monumento – un monolite in marmo Aurisina, sormontato da una granata con fiamma a 13 lingue e con incisa la frase “In memoria di Tutti i Carabinieri infoibati, scomparsi e soppressi”, posizionato nell’area in cui sono già presenti i cippi eretti in memoria di Alpini, Finanzieri e Poliziotti – e dalla resa degli onori ai Caduti, si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del Commissario del Governo in F.V.G. – Prefetto di Trieste Annapaola Porzio.

Il monumento, voluto e realizzato dal Comune di Trieste, è stato eretto in memoria di tutti i Carabinieri che nel periodo dall’8 Settembre 1943 al 10 Febbraio 1947, in Istria, Dalmazia, e nelle province di Trieste e Gorizia sono stati infoibati, soppressi o sono scomparsi.

Dopo l’8 Settembre 1943 sul fronte jugoslavo quasi diecimila italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia furono uccisi a più riprese, fino al 10 febbraio 1947, giorno della firma del Trattato di pace che assegnò alla Jugoslavia l’Istria e buona parte della Venezia Giulia.

Molti di loro, non solo esponenti del regime fascista ma in maggioranza civili, finirono in quelle cavità verticali tipiche della regione carsica e dell’Istria, le foibe, ove spesso venivano lanciati ancora in vita. Tra questi ci furono tanti Carabinieri, perlopiù in forza alla Legione territoriale di Trieste o ai Battaglioni mobilitati operanti nell’area, rimasti al proprio posto per difendere la popolazione.

Oltre 250 – numero approssimato per difetto – il cui sacrificio è stato riconosciuto con la concessione, nel 2009, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri.