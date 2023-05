Trofeo 373: 250 mini atleti tra salti, lanci e corsa

Nell’attesa di avere una vera pista di atletica da 400 metri, a Morbegno si continua a correre su quella all’interno del Campo sportivo “A. Toccalli” da 373 metri, misura che da il nome alla manifestazione promozionale di atletica leggera per le categorie esordienti e ragazzi (atleti dai 5 ai 13 anni) organizzata dal GS CSI Morbegno.

Gli annali raccontano che l’attuale pista in terra rossa fu inaugurata nel 1958 proprio dal GS CSI Morbegno con una gara da 5000 metri, di cui ancora si conservano le fotografie, e oggi, per l’esattezza sabato 27 maggio, la medesima pista, con l’aggiunta della pedana del salto in lungo e del salto in alto, ha egregiamente ospitato il 12° Trofeo 373 organizzato dal sodalizio capeggiato da Giovanni Ruffoni.

La strada per avere la nuova pista nel Parco della Bosca è sicuramente lunga, ma l’assessore allo sport del Comune di Morbegno Franco Marchini, insieme al consigliere Luigi Bernasconi, ha rassicurato che l’impegno è massimo perché si raggiunga l’obiettivo. Il mondo dell’atletica provinciale attende fiducioso, nel mentre continua la sua attività, non solo a Morbegno, ma in tutta la provincia. E nella tappa outodoor morbegnese, a cui faranno seguito quelle di Cosio Valtellino e Sondalo, sono stati ben 250 i partecipanti, in rappresentanza di 13 società sportive affiliate alla FIDAL e al CSI.

Tanto entusiasmo, tantissimi applausi, sorrisi, pacche sulle spalle, voglia di correre, saltare e lanciare. L’atletica giovane conserva ancora intatta quella positività che invoglia i ragazzi a mettersi in gioco e gli adulti a mettersi al loro servizio, perché non c’è scuola di vita più efficace dello sport. Proprio per questo lo spettacolo del Trofeo 373 ancora una volta ci ha fatto capire quanto lo sport sia fondamentale per i nostri ragazzi. Certo, alla fine ci sono state le classifiche per i più grandicelli, ma tutti sono stati premiati e tutti sono vincitori agli occhi di genitori, allenatori e dirigenti.

Tra percorso per gli esordienti 5/8, 50 metri e salto in lungo per gli esordienti 10, salto in alto e 60 metri per ragazzi e ragazze, a cui si è aggiunto il giro finale da 373 metri per tutte le categorie, il pomeriggio si è dipanatato in un susseguirsi di gare, applausi e tanti sorrisi, fino alle premiazioni finali che hanno decretato la vittoria del GS CSI Morbegno per soli 9 punti davanti alla Polisportiva Albosaggia (che al Trofeo 373 ha vinto metà delle edizioni), con la Sportiva Lanzada a completare il podio.

Un plauso meritano coloro che, tra i più grandicelli, sono saliti sul podio: Noemi Lorefice (GP Santi), Valentina Gaggi (GS CSI Morbegno), Aya Khattab (Pol. Albosaggia) nelle esordienti 10 femminili, Gabriele Baldini (Pol. Albosaggia), Stefano Cipriani (GP Valchiavenna) e Leonardo Tarca (GS CSI Morbegno) negli esordienti 10 maschili, Giulia Sutti (GS Valgerola), Elisa Pensini (GS CSI Tirano), Alice Ghilotti (GS CSI Tirano) nelle ragazze, Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia), Alessandro Barlascini (GS CSI Morbegno), Giacomo Pozzi (Atl. Alta Valtellina) nei ragazzi.

Il GS CSI Morbegno torna in campo a livello organizzativo venerdì 2 giugno con l’8° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde, 2a prova del Grand Prix delle Valli di Sondrio e 1a prova del Campionato regionale CSI di corsa in montagna, a cui si aggiunge la camminata non competitiva aperta a tutti (per informazioni www.gscsimorbegno.org).