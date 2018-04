Trofeo Beppi Normanni fa tappa a San Pellegrino

Domenica 29 Aprile si è svolto a San Pellegrino (Bg) il La seconda prova del Campionato Regionale di Società per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e, valida anche per il Trofeo Crippa e il Trofeo Crema-Marin

Il Trofeo Beppi Normanni organizzato oggi domenica 29 Aprile a San Pellegrino (Bg) dall’Atletica Valle Brembana vede nuovamente imporsi Alessandro Rossi (AS Lanzada,) tra gli Allievi, Matteo Bardea (AS Lanzada) tra i Cadetti e Chiara Begnis (Atl. Valle Brembana) tra le Cadette. Rossi, vicecampione italiano di categoria lo scorso anno, svetta su Alessandro Crippa (Atl. Alta Valtellina), già secondo a Prosto di Piuro, e Manuel Zani (GS Orobie).

A livello Cadetti il podio è il medesimo della prima tappa: dietro a Bardea secondo è Davide Curioni (GP Santi) e terzo Luca Vanotti (Pol. Albosaggia), a precedere il tricolore in carica Mattia Zen (Atl. Malnate). La cadetta Chiara Begnis primeggia invece su Maria Gusmeroli (GP Talamona) e Greta Contessa (GP Santi Nuova Olonio).

Carte rimescolate invece nella gara Allieve: il successo va a Paola Poli (Atl. Vallecamonica), seconda due settimane fa; Giulia Savoldelli (Atl. Alta Valle Seriana), terza a Prosto di Piuro, oggi è seconda; la vincitrice della prima prova Samantha Bertolina (Atl. Alta Valtellina) si piazza stavolta al terzo posto.

Matteo Bardea e Chiara Begnis a livello Cadetti/e e Alessandro Rossi e Paola Poli in ambito Allievi/e sono anche i leader della "#RoadToAndorra", il progetto realizzato dal Comitato Regionale Fidal Lombardia affiancato dall’agenzia viaggi Sinferie e destinato a portare quattro atleti gratuitamente ad assistere ai Mondiali di corsa in montagna a Canillo (Andorra) domenica 16 Settembre.

Le prove odierne rappresentavano anche l’ultima verifica prima dei Campionati Italiani individuali e di Società Cadetti/e e Allievi/e in programma domenica 6 Maggio proprio in Lombardia, a Vezza d’Oglio (Bs), con l’organizzazione dell’Atletica Valle Camonica.

Tornando al Trofeo Beppi Normanni nelle categorie Ragazzi/e conferme al vertice anche per Rossella Ghilotti (Atl. Alta Valtellina), prima al femminile su Denise Baroli (CSI Morbegno) e Letizia Gianola (AS Premana), e per Nicola Morosini (US Rogno) al maschile davanti a Gabriele Sutti (GS Valgerola) e Massimiliano Corsini (FO Running Team).