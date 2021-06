Trofeo Dallavo per rappresentative regionali a Cles

La prima gara per rappresentative Allievi/e su pista dopo lo scoppio dell’emergenza vede la Lombardia chiudere al quarto posto.

Al Trofeo Dallavo di Cles (Trento) per le rappresentative regionali di Trentino, padrone di casa, Lombardia, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto, sabato 19 Giugno, la nostra selezione colleziona cinque secondi posti e 12 piazzamenti complessivi nei primi sei.

In gara anche Elisa Rovedatti (GS CSI Morbegno) che, pur non al top della forma, ha dato il massimo per chiudere al 15° posto in 5’08”60, prestazione condizionata anche dal gran caldo.