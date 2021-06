Trofeo Luigi Pratizzoli  Paganoni migliora il suo primato personale

La formazione della rosa camuna conquista anche la settima edizione della manifestazione per selezioni regionali Under 16

La formazione della rosa camuna conquista anche la settima edizione della manifestazione per selezioni regionali Under 16, trasferitasi a Modena e disputata domenica 6 giugno. Sul piano della classifica per rappresentative la Lombardia è di fatto imbattuta nella competizione: pur con un numero ridotto di squadre (11) e di gare (10 per sesso) la vittoria 2021 è netta e arriva con 196 punti davanti ai 156 della Toscana, ai 153,5 del Veneto e ai 144,5 dell’Emilia Romagna. Un predominio sancito non solo dalle sette vittorie in 20 gare, ma anche dai 14 primati personali caduti su 24 atleti impegnati individualmente. Sofia Paganoni che nel salto in alto vola a 1,62 metri e migliora il suo primato personale.

Alla sua prima esperienza in una gara di questo livello, l’atleta allenata da Alberto Rampa ha saputo mantenere i nervi saldi, grazie anche alla presenza a bordo campo della famiglia. Percorso netto fino alla misura di 1,57 metri, sono poi rimaste in 3 a tentare 1,62 metri. L’emiliana Sofia Bonafè e la toscana Emma Pieri hanno messo a referto 3 nulli, mentre Sofia al terzo salto, con una perfetta esecuzione, ha superato l’asticella migliorando il personale di 2 centimetri, ma lasciando l’impressione di poter progredire ancora.