Turismo, a Pasqua Lombardia da record

Una Pasqua che sotto il profilo delle presenze turistiche ha fatto registrare per la Lombardia riscontri eccezionali con tutte le province che hanno raggiunto ottimi risultati.

Boom di presenze per il binomio 'Bergamo e Brescia capitale della Cultura', tutto esaurito al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano, code lunghissime per il Torrazzo di Cremona. E ancora presenze importantissime nel Mantovano e nel Pavese e nelle località di montagna e dei laghi.

"In attesa di entrare in possesso dei dati definitivi - commenta l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali - possiamo già decretare un grandissimo successo per una Lombardia che si conferma sempre più attrattiva e protagonista anche nel settore turistico".

Nel raccogliere i primi elementi numerici che, in queste ore, giungono dalle strutture alberghiere, dai B&B e dagli agriturismi che vanno da Sondrio e Varese fino a Mantova, l'assessore Mazzali guarda avanti e già proietta la propria attenzione al ponte del 25 aprile e soprattutto alle vacanze estive.

"La Lombardia - spiega - può contare su una serie di proposte con peculiarità uniche che vanno dalle grandi montagne, ai laghi, alle città d'arte e che possono contare su una peculiarità fondamentale, quella dell'organizzazione. Ci godiamo, dunque, i risultati di questi giorni ma, in perfetto spirito lombardo, siamo già al lavoro per consolidare nelle prossime settimane l'incoraggiante segnale ricevuto in queste festività pasquali".