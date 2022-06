Turismo finanziati i primi 27 progetti del bando 'Ogni giorno in Lombardia'

Le domande potranno essere inviate sino al prossimo 15 settembre

Sono stati pubblicati sul Burl i primi esiti del bando regionale 'OgniGiorno inLombardia'. La misura, a sportello valutativo, ha una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro. Aperta lo scorso 2 maggio, resterà attiva fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 2022 (per iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022).

In questa prima finestra, sono stati ammessi al finanziamento regionale 27 progetti per un contributo regionale di 694.814,10 euro.

L'obiettivo della misura è sostenere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, favorendo la conoscenza delle eccellenze territoriali.

"Il grande successo del bando - dichiara l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - dimostra che c'è tanta voglia di ripartire e far conoscere al mondo le bellezze della nostra Lombardia. Numerose istituzioni, enti locali e realtà territoriali della regione hanno colto al volo l'occasione, comprendendo che è necessario uno sforzo collettivo per promuovere al meglio le eccellenze del territorio. Dopo anni di difficoltà, è evidente che non c'è più tempo da perdere, in vista anche delle prossime sfide che ci attendono, con eventi come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. La Lombardia merita di essere scoperta e valorizzata 365 giorni all'anno".

Possono fare domanda soggetti di natura pubblica; di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale

I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero.

Ecco i progetti finanziati suddivisi per provincia e con l'indicazione del soggetto richiedente e dell'importo concesso.

BERGAMO

- 'Il Barocco tra Bergamo-Clusone-Brescia'; soggetto richiedente: Comune di Clusone. Contributo concesso: 21.000 euro;

- 'Campagna a step into sustainability'; soggetto richiedente: Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della Provincia di Bergamo. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Due ruote per due valli'; soggetto richiedente: Promoserio. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Racconti da gustare in una valle da favola'; soggetto richiedente: Comunità Montana Valle Seriana. Contributo concesso: 30.000 euro;

- '100% Valle Brembana'; soggetto richiedente: Associazione VisitBrembo. Contributo concesso: 25.900 euro;

- 'Cena in Bergamo con Silvia Lorenzi format di promozione televisiva'; soggetto richiedente: Pro Loco Bergamo. Contributo concesso: 25.900 euro;

- 'Progetto di comunicazione e digital pr, promozione e valorizzazione visite guidate Ecomuseo Val Borlezza'; soggetto richiedente: Comune di Cerete. Contributo concesso: 7.357 euro.

BRESCIA

- 'Serate a lume di stella 2022'; soggetto richiedente: Consorzio forestale terra tra i due laghi. Contributo concesso: 9.240 euro;

- 'Empiria'; soggetto richiedente: Apex Service srl. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'OgniGiorno inLombardia-Enjoy the outdoors in valle Sabbia'; soggetto richiedente: Comunità Montana di Valle Sabbia. Contributo concesso: 22.750 euro.

CREMONA

- 'Produzione materiale e promozionale attività B2B e B2C'; soggetto richiedente: Comune di Cremona. Contributo concesso: 21.000 euro;

- 'Campagna promozionale Cremona 15'; soggetto richiedente: Comune di Cremona. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'La musica in viaggio'; soggetto richiedente: Camera di Commercio di Cremona. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Festa del Torrone Cremona 2022'; soggetto richiedente: SGP Grandi eventi srl. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Festa del salame'; soggetto richiedente: Era tutta campagna snc. Contributo concesso: 30.000 euro.

LECCO

- 'I weekend dei sapori d'autunno sulle montagne del Lago di Como'; soggetto richiedente: Montagne del Lago di Como. Contributo concesso: 14.000 euro.

MANTOVA

- 'Sbrisolona & Co. Festival della sbrisolona e dei dolci italiani'; soggetto richiedente: SGP Grandi eventi srl. Contributo concesso: 30.000 euro.

SONDRIO

- 'Madesimo estate: slow, green and active'; soggetto richiedente: Consorzio Turistico di Madesimo. Contributo concesso: 26.107,27 euro;

- 'Campagna promozionale Livigno estate 2022'; soggetto richiedente: Azienda di promozione e sviluppo turistico di Livigno srl. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Valchiavenna destinazione bike'; soggetto richiedente: Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna. Contributo concesso: 30.000 euro;

- '#tasteofemotion: autunno di gusto in Valtellina'; soggetto richiedente: Valtellina Turismo scc. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Morbegno nel cuore, nel cuore di Morbegno...'; soggetto richiedente: Pro Loco Morbegno. Contributo concesso: 29.058,83 euro;

- 'Valchiavenna, terra di sapori'; soggetto richiedente: Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna. Contributo concesso: 29.487,50 euro.

VARESE

- 'Varese: famiglie in viaggio'; soggetto richiedente: Archeologistics srl. Contributo concesso: 21.000 euro;

- 'Varese destination wedding'; soggetto richiedente: Promovarese srl. Contributo concesso: 30.000 euro;

- 'Varese doyoulike: la terra dei laghi e il turismo di prossimità'; soggetto richiedente: Promovarese srl. Contributo concesso: 27.163,50 euro;

- 'Varese: beato chi ci viene'; soggetto richiedente: Archeologistics srl. Contributo concesso: 24.850 euro.