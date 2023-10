Turismo: i cuochi ambasciatori della buona cucina lombarda

L'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Barbara Mazzali, lunedì 16 Ottobre, in visita allo stand di Federcuochi a ‘Host’, fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e accoglienza, in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho

“I nostri cuochi sono un pilastro fondamentale del sistema d’accoglienza e del turismo enogastronomico. Sono loro i veri ‘ambassador’ del buon cibo, eccellenza della Lombardia e oggi tra i protagonisti di ‘Host’, fiera dell’ospitalità in corso a Milano”.

Così l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Barbara Mazzali, lunedì 16 Ottobre, in visita allo stand di Federcuochi a ‘Host’, fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e accoglienza, in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho fino a domani.

“Nel mio ruolo di assessore al Turismo ringrazio tutto il mondo dell’accoglienza, cuore dell’ospitalità lombarda, un’industria’ fatta di uomini e donne che lavorano il sabato la domenica e festivi per offrire ai visitatori in vacanza benessere e piaceri della tavola”, sottolinea Mazzali. “Alle loro sapienti mani affidiamo uno dei piaceri della vita: il buon cibo”. Per l’assessore, “va a loro il merito di rendere la Lombardia meta sempre più attrattiva, grazie a standard elevati e di alta qualità, ma anche destinazione piena del fascino delle tradizioni, di cui la ristorazione tipica è caposaldo. I piatti e i calici che i ristoratori del food offrono ai nostri turisti sono un importante biglietto da visita per i nostri territori, così come una ricetta della tradizione può diventare motivo di racconto culturale, e elemento per un altro viaggio in Lombardia”