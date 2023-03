Turismo: la strategia di Sondrio e della Valchiavenna

Presentato il progetto pilota di rilevazione che ambisce a coinvolgere l'intero sistema Valtellina

Il Comune di Sondrio e la Valchiavenna lanciano una sfida: conoscere e analizzare i dati turistici in tempo reale per meglio definire e programmare le azioni. Una partnership tra due località per un progetto pilota che ambisce a coinvolgere l'intero sistema Valtellina, suggello della collaborazione avviata con i Winter World Master Games Lombardia 2024.

Dalla presentazione del Piano Strategico del Turismo, che aveva evidenziato la necessità di creare un osservatorio per raccogliere e analizzare i dati, sono trascorsi soltanto cinque mesi: il percorso avviato dall'Amministrazione comunale per trasformare Sondrio in una destinazione turistica procede spedito.

Questa mattina, martedì 13 Marzo, la Sala consiglio di Palazzo Pretorio ha ospitato la presentazione del progetto di rilevazione digitale delle presenze, delle richieste e delle preferenze dei turisti. «Per pianificare e attuare progetti seri bisogna lavorare su basi solide e impostare una strategia - ha esordito il sindaco Marco Scaramellini -: questo strumento è importante in sé ma anche per la condivisione che si è creata. Non si può più ragionare per singoli territori, la programmazione e la promozione devono essere fatte in un'ottica di sistema».

Su questo aspetto si è soffermato anche il presidente della Comunità Montana della Valchiavenna Davide Trussoni: «Noi siamo orgogliosamente valchiavennaschi - ha detto - ma all'interno del sistema Valtellina e siamo molto contenti della collaborazione con il Comune di Sondrio. Entrambi vogliamo rendere più efficace la proposta turistica e questo strumento ci aiuterà». Sull'importanza di condividere il progetto pilota si è espresso l'assessore al Turismo Michele Diasio: «Teniamo molto ad ampliare il raggio d'azione dell'iniziativa. L'auspicio è che l'indagine coinvolga l'intera provincia con l'obiettivo di far crescere i singoli territori all'interno del sistema Valtellina per farci trovare pronti per le Olimpiadi». Il direttore del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna Filippo Pighetti è entrato negli aspetti tecnici: «Abbiamo la necessità di essere precisi e puntuali in termini di dati - ha spiegato - mentre oggi li abbiamo a disposizione soltanto a fine stagione. Conoscerli in tempo reale rappresenta una rivoluzione per il sistema turistico provinciale e l'auspicio è che questo progetto venga condiviso».

È toccato quindi a Giorgio Bianchi di Pkf Hospitality Group, che ha elaborato il Piano strategico per il Comune di Sondrio, introdurre il sistema di rilevazione dati che lui stesso aveva proposto. «Collaborare con una società specializzata qual è Data Appeal - ha affermato - ci consente di creare un osservatorio con dati in tempo reale e con l'aggiunta di proiezioni sulla stagione successiva.

Questi dati, una volta elaborati, dovranno essere oggetto di analisi e di discussione fra le parti in causa per definire una strategia turistica». A seguire le tracce digitali lasciate da chi soggiorna in Valtellina è Data Appeal, una società specializzata nella rilevazione dati che lavora per il Ministero del Turismo, per Enit e per dodici regioni italiane, tra cui la Lombardia. Mario Romanelli, sales manager, ha presentato la piattaforma che misura varie dimensioni della destinazione turistica analizzando contenuti digitali, ad esempio recensioni, fotografie e commenti, centomila in totale, attraverso i quali le persone, circa il 10% delle presenze, raccontano la loro esperienza. I contenuti riguardano la ricettività, la ristorazione, le attrazioni, i trasporti e l'intrattenimento. Il sentiment, ovvero il livello di soddisfazione, per la provincia di Sondrio, secondo i dati relativi al 2022, è pari all'88,8, un dato superiore alla media italiana.

Sempre in relazione alla distribuzione dei contenuti digitali, il 64,7% dei turisti è di nazionalità italiana, il 7,5% tedesca, il 7,3% svizzera, il 51,4% è rappresentato da coppie, il 25,4% da famiglie, il 14,9% da amici o gruppi. Per chi soggiorna in strutture alberghiere, gli argomenti principali di discussione sono la ristorazione, lo staff, la camera, l'atmosfera e i servizi. Se ne deducono indicazioni importanti sia a livello di sistema turistico che dei singoli comparti: un approfondimento sulle preferenze dei turisti che oggi manca.Romanelli ha concluso il suo intervento lanciando tre nuove sfide per il territorio: monitorare l'intera provincia; la reputazione dei punti di interesse pubblici; la valorizzazione degli eventi.