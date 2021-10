Turismo, Lombardia partecipa a fiera TTG travel experience 2021

Vetrina internazionale per i territori

Regione Lombardia parteciperà alla 58esima edizione di 'TTG Travel Experience 2021', in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre. La fiera si conferma come la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo nel nostro Paese e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. In Romagna si daranno appuntamento i key player delle principali aziende del comparto a livello internazionale: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Regione Lombardia sarà presente con uno stand di 320 metri quadrati, sotto il segno del brand turistico regionale inLombardia, e ospiterà 40 operatori, tra consorzi, DMO territoriali e operatori della filiera turistica lombarda. Per incrementare le opportunità di business degli operatori, oltre agli appuntamenti con i buyers internazionali che sarà possibile organizzare all'interno dello stand, è stato previsto un prolungamento di ulteriori quattro giorni in 'modalità virtuale', per dare quindi la possibilità a buyers e seller di incontrarsi anche in modalità digitale dal 18 al 21 ottobre.

"La manifestazione riminese - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - rappresenta una vetrina internazionale per il turismo della Lombardia. Un'occasione unica per creare opportunità di incontro e di business per gli operatori di settore, dopo mesi difficili che hanno messo in seria crisi tutto il comparto. Eventi come il TTG Travel Experience 2021 sono un volano fondamentale di rinascita per le aziende lombarde del turismo. Alta qualità dei servizi offerti, proposte allettanti e le bellezze della nostra terra sono le armi vincenti per migliorare il posizionamento turistico in ambito globale. Un progetto al quale Regione Lombardia crede fermamente".

TTG Travel Experience, in questa edizione, ha dedicato due intere aree espositive rispettivamente al turismo esperienziale e all'outdoor. Entrambe queste tematiche trovano una risposta completa nell'offerta turistica lombarda che propone numerosissimi spunti per scoprire il territorio esaltando la natura, i paesaggi e le attività all'aria aperta, dal trekking al cicloturismo, senza dimenticare il golf, lo sci o gli sport acquatici da praticare rigorosamente con lo sguardo alzato, per ammirare gli incantevoli scorci dei laghi. Anche per il turismo esperienziale la Lombardia offre proposte per soddisfare qualsiasi esigenza, dai percorsi enogastronomici ai cammini spirituali, dalle città d'arte ai borghi e agli imperdibili Siti Unesco.

All'interno dello stand, personale qualificato presenterà l'offerta turistica regionale avvalendosi di materiale informativo, totem multimediali e dei magazine inLombardia, utili guide dal taglio contemporaneo per chi desidera scoprire la regione in tutte le sue sfaccettature.