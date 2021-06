Turismo, Regione sostiene progetti di promozione itinerari

Con il bando 'VIAGGIO #INLOMBARDIA valorizzazione del territorio lombardo

Una dotazione finanziaria di 2.400.000 euro per la realizzazione di progetti per la promozione e la valorizzazione di itinerari turistici in grado di collegare le città capoluogo con le destinazioni 'fuori porta, in modo da far scoprire e apprezzare borghi di rara bellezza della nostra Lombardia. È questo l'obiettivo del bando 'Viaggio #inLombardia', approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni.

"Il rilancio turistico - dice l'assessore Magoni - deve coinvolgere tutti i territori, capaci di regalare ai visitatori un'offerta ricca, variegata e con servizi efficienti. Vogliamo valorizzare la 'destinazione Lombardia'. L'obiettivo è connettere le diverse mete grazie ad una serie di percorsi che permettano ai turisti di scoprire borghi e località dall'alto valore attrattivo. Grazie alla presenza di tre aeroporti internazionali, ogni meta lombarda può essere raggiunta con una certa facilità e vale la pena poterla conoscere in ogni suo aspetto: dallo shopping alla cultura, dalle realtà artistiche sino alle montagne e ai suoi laghi, con pause enogastronomiche particolarmente apprezzate. Senza dimenticare il connubio vincente tra sport e turismo, con la variegata offerta di attività outdoor e pratiche sportive d'eccellenza come il golf, in grado di attrarre turisti a livello internazionale. La Lombardia merita di essere visitata in lungo e in largo per godere in pieno delle sue eccellenze".

I progetti devono prevedere le seguenti attività minime essenziali: declinazione di almeno un itinerario turistico tematico esperienziale che si sviluppa obbligatoriamente tra il comune capoluogo e altre destinazioni; un'attività di promozione turistica b2c funzionale agli itinerari declinati; un'attività di promozione turistica b2b funzionale agli itinerari declinati.

L'agevolazione concessa è a fondo perduto e fino al 70% dell'investimento complessivo, fino ad un massimo di euro 100.000 a fronte di un investimento minimo di 75.000. Le attività di sviluppo e promozione istituzionale di itinerari turistici dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 15 dicembre 2022.

Tra le spese ammissibili vi sono l'acquisto di servizi necessari allo sviluppo e alla promozione istituzionale di itinerari turistici per un valore pari al 50% dell'investimento complessivo; l'acquisto di beni, macchinari, attrezzature funzionali alla valorizzazione degli itinerari turistici stessi e finalizzati all'incremento patrimoniale dell'ente beneficiario per un valore pari al 50% dell'investimento.

Possono presentare domanda in forma aggregata i capifila di partenariati composti da: enti locali lombardi, compresi i consorzi cui partecipano enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale; soggetti pubblici delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC) aventi prevalente finalità statutaria di promozione turistica; Camere di commercio lombarde.

"Saranno due - conclude Lara Magoni - gli appuntamenti estremamente importanti che costituiranno una vetrina internazionale per la Lombardia. Sto parlando di Bergamo e Brescia capitali della cultura nel 2023 e le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Occasioni imperdibili di rilancio: per sfruttarle al meglio occorrerà coinvolgere tutto il 'sistema-regione' e non solo le città direttamente interessate. In tal senso, ritengo 'Viaggio #inLombardia' lo strumento ideale per favorire collaborazioni tra attori locali, amplificando l'impatto di eventi significativi e dai quali la Lombardia può e deve ripartire".