Tutela biodiversità dei boschi di pianura e collina

Stanziati sei milioni di euro per progetti in tutta la Regione

La Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha deliberato lo stanziamento di 6 milioni di euro per finanziare un bando destinato alla creazione di nuovi boschi, il miglioramento di quelli esistenti e le sistemazioni idraulico-forestali nei territori di pianura e collina.

Il bando aprirà a metà Settembre e finanzierà gli interventi mirati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla creazione di nuovi boschi nelle aree a insufficiente coefficiente di boscosità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree delle colline pedemontane fuori dalle Comunità montane.

«E' un bando innovativo, il primo a livello regionale volto a finanziare boschi anche in ambito urbano - ha dichiarato l'assessore Rolfi -. Molti sindaci stanno pensando a progetti in questo settore per migliorare la qualità ambientale delle città. La Regione - ha concluso - vuole essere al loro fianco. Daremo

priorita' a interventi di filiera per valorizzare le essenze e le aziende lombarde».