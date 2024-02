UE, ritirato regolamento fitofarmaci

Esulta Tovaglieri (Lega): “Vittoria della Lega, sollievo per agricoltura lombarda”

“Nuova retromarcia di Von der Leyen, sconfitta ancora una volta l'ideologia green in Europa. Questa mattina la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di riduzione di metà dei fitofarmaci in agricoltura. Una vittoria della Lega, che lo scorso novembre a Strasburgo aveva votato contro il provvedimento, contribuendo alla sua bocciatura in aula.

Oggi, a circa quattro mesi da quella pesante sconfitta all’Eurocamera, e dopo le proteste degli agricoltori nei più importanti Stati membri, la Commissione si è decisa a cassare le proprie iniziative ideologiche, estremiste e dannose per le imprese, i lavoratori e le famiglie. Proposte irrealizzabili e pericolose per la nostra sicurezza alimentare e per la sostenibilità economica dell’Europa e dei nostri territori. La Lombardia, prima regione agricola d'Italia, può tirare un sospiro di sollievo". Così l’europarlamentare lombarda Isabella Tovaglieri (Lega).