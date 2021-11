Ultimo fine settimana di Sondrio Festival

Cinque documentari in concorso e grandi ospiti, eventi collaterali e laboratori didattici prima del gran finale di domenica

Il terzo e conclusivo weekend della XXXV edizione di Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, è segnato dalla presenza del camaleonte, che incarna la trasformazione ma anche la capacità di adattamento e ben si adatta a documentari che raccontano il mondo naturale in cambiamento. Venerdì e sabato saranno proiettati gli ultimi cinque film in concorso: "La lontra, il ritorno di una leggenda", ambientato nei Paesi Bassi, "Sull'orlo dell'estinzione: l'elefante asiatico", girato in India, e "Montagne di plastica", sulla contaminazione da plastica nei ghiacciai nel Parco Nazionale dello Stelvio, venerdì; "Cavalli selvaggi, un racconto dalla Puszta", che narra un anno vissuto nella vasta pianura ungherese, e "Un inverno in Sila", incentrato sugli animali che popolano l'area protetta calabrese, sabato. Completate le proiezioni non resterà che attendere il responso della Giuria internazionale, presieduta dall'argentino Joaquín Gomez, ideatore dell'Ona Short Film Festival di Venezia: i vincitori dei premi verranno svelati durante la cerimonia in programma domenica 14, alle ore 17, al Teatro Sociale, che sarà presentata da Alessandro Cecchi Paone con Gigliola Amonini.

Le due serate conclusive propongono le "Conversazioni" con due volti noti e apprezzati della televisione: Massimiliano Ossini, ospite venerdì, e Vincenzo Venuto, che salirà sul palco del Teatro Sociale sabato. Tra il pubblico c'è grande attesa. Ossini, che torna a Sondrio Festival, alla guida di "Linea bianca", su Rai Uno, ha conquistato i telespettatori grazie alla simpatia e alla competenza: nei suoi programmi racconta storie di vita e di natura, in particolare di montagna, di cui è appassionato.

Venuto, esperto divulgatore, è anche autore e consulente scientifico di programmi sulla natura: su Rete 4 conduce "Life - Uomo e natura", insieme a Ellen Hidding presenta "Melaverde" su Canale 5. Entrambi gli ospiti interverranno in apertura di serata, prima della proiezione dei documentari. Venerdì, nell'Anno internazionale dell'economia creativa per lo sviluppo, il Liceo Donegani presenterà un video sulla valorizzazione delle erbe officinali.

Sabato e domenica appuntamenti conclusivi anche per gli eventi collaterali. Sabato 13 novembre, al Teatro Sociale, dalle ore 15 alle ore 17.30, pomeriggio dedicato al Ferrara Film Corto Festival con la proiezione di due film premiati e uno spettacolo teatrale, mentre alle ore 18 si potrà vedere un documentario fuori concorso, dal titolo "La Valtellina e le sue montagne", per la regia di Alessandro Soetje e la produzione di Alessandro Melazzini, che fa parlare gli splendidi paesaggi e dà voce agli abitanti dei luoghi raccontati.

Al Cinema Excelsior per "Sondrio Festival Family", sabato, dalle ore 16 si potrà assistere a un documentario e a uno spettacolo di ombre cinesi. Sia sabato che domenica verranno proposti i laboratori didattici nella tensostruttura allestita in piazza Garibaldi e chi lo vorrà potrà cimentarsi nella produzione di energia. Con "Pedal power", un'installazione di biciclette, si potrà pedalare trasformando l'energia cinetica generata in energia elettrica: sabato dalle ore 15 alle ore 21 e domenica dalle ore 15 alle ore 19.

Per assistere alle proiezioni al Teatro Sociale è necessario prenotarsi on line fino a due ore prima dell'inizio, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, accedendo al sito internet di Sondrio Festival, oppure telefonare allo 0342 526260. In alternativa è possibile presentarsi all'ingresso almeno mezz'ora prima dell'inizio del programma. Per accedere viene richiesto il green pass ed è obbligatorio indossare la mascherina per l'intera serata.