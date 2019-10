Un museo della guerra all'ex caserma Pedranzini di Bormio

Da Regione Lombardia 1,7 milioni di euro di cofinanziamento

Una nuova struttura museale atta ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo (Valdisotto/SO) insieme ai relativi mobili, suppellettili, equipaggiamenti e oggetti di vita quotidiana ritrovati in ottimo stato di conservazione.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta degli assessori Massimo Sertori (Montagna, Enti locali, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata) e Stefano Bruno Galli (Cultura e Autonomia) che formalizza l'adesione di Regione Lombardia all'Accordo di Programma con Parco Nazionale dello Stelvio (ente capofila), Comunita' Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Si prevede uno stanziamento complessivo di 2,6 milioni di euro, di cui 1,7 milioni di euro da parte di Regione Lombardia e il restante da parte del Fondo Comuni di Confine e da risorse europee 2014-2016.



Per ospitare il ricovero verrà adattata l'ex-Caserma Pedranzini, collocata nel cuore di Bormio, di proprietà dei quattro comuni dell'Alta valle. Il recupero costituisce un unicum di straordinario e inestimabile valore culturale che, all'interno di un piu' ampio progetto di valorizzazione delle vicende storiche occorse durante la grande guerra sulle montagne del Gruppo Ortles-Cevedale, potrà rappresentare un elemento di forte interesse e attrattività.



I lavori verranno condotti nel rispetto degli standard di qualità dei musei, sia in termini di progettazione architettonica dell'allestimento, sia per la conservazione e fruizione dei beni mobili, sia, infine, per la presentazione dei contenuti tematici e culturali anche attraverso 'utilizzo di strumenti innovativi.