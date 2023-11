Un pastificio futuro nel carcere di Casal di Marmo di Roma

Il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi lo ha definito "un segno di amicizia sociale, il segno di cosa dovrebbe essere la politica perché l'amore al prossimo sia amore sociale e amore politico".

Non soltanto una nuova struttura all'interno delle carceri, ma soprattutto un'occasione di riscatto, di riqualificazione sociale. L'apertura del laboratorio artigianale "Pastificio Futuro" nel carcere di Casal di Marmo di Roma è un progetto che guarda lontano.

Il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi lo ha definito "un segno di amicizia sociale, il segno di cosa dovrebbe essere la politica perché l'amore al prossimo sia amore sociale e amore politico". All'inaugurazione erano presenti anche il vicario del Papa per la Diocesi di Roma cardinale Angelo De Donatis, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

A fare nascere l'idea fu una visita compiuta da papa Francesco nel 2013 nelle carceri romane. Da qui il suo sviluppo per iniziativa di Gustolibero società cooperativa sociale onlus e il deciso sostegno di Cei e Caritas Italiana di concerto con la direzione dell'istituto penitenziario, il Centro della giustizia minorile Lazio-Abruzzo-Molise, il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, le diocesi di Roma e Porto Santa Rufina. Il laboratorio si sviluppa su una superficie di 500 metri quadtati dove sono al momento impiegati tre detenuti. Il progetto prevede però l'allargamento fino a venti ragazzi.

"Crediamo nell'uomo - ha proseguito monsignor Baturi - l'uomo più cambiare, ci vuole cura, ci vuole l'educazione che, come ricorda il Papa, è la forza più radicale per la trasformazione del mondo, e tanto più il mondo è infiammato , tanto più abbiamo bisogno di offrire esempi di educazione perché il diamante che è nel cuore di ciascuno di noi possa risplendere". Monsignor Baturi ha poi ricordato come il lavoro possa essere una via per imparare ad amare sempre più se stessi e gli altri e come il cibo sia in grado di essere motore "per instaurare rapporti di amicizia e per guardare con fiducia al futuro".