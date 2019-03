Una puntata di Linea Bianca dedicata al tarvisiano tra le Alpi Giulie

Le riprese sono state effettuate ai primi di Marzo assieme al conduttore Massimiliano Ossini.

Una puntata di Linea Bianca interamente dedicata al tarvisiano tra le Alpi Giulie, dalla cima del Monte Mangart ai torrenti, ai laghi sotterranei con una significativa parte dove sono protagonisti i tecnici speleosubacquei del Soccorso Speleologico del Friuli Venezia Giulia. Andrà in onda domani, Sabato 30 Marzo alle 14 su RaiUno. Le riprese sono state effettuate ai primi di marzo assieme al conduttore Massimiliano Ossini.

Una guida alpina che è anche soccorritore del Soccorso Alpino e speleologico accompagnerà il conduttore sulla vetta del Monte Mangart in condizioni invernali. Mentre nel cuore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, in Val Raccolana, saranno i tecnici della Commissione Subacquea Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico, a compiere a bordo di gommoni, in un susseguirsi di limpidissimi laghetti sotterranei e sifoni, un'emozionante discesa nella grotta del Fontanon di Goriuda, una delle più importanti risorgive carsiche del Friuli Venezia Giulia.

Grazie alla competenza e alle continue esercitazioni in ambiente sotterraneo speleosubacqueo dei tecnici specializzati in immersioni si potranno vivere gli scenari più nascosti di uno dei siti naturalistico- geologici più belli della nostra regione.