Undicenne scivolato in un canalone in Val di Sella

Sabato 10 Agosto, si è conclusa alle 14.30 l’operazione di soccorso per il recupero di un bambino di 11 anni del posto, scivolato per circa 200 metri in un canalone nei pressi dell’Eremo di San Lorenzo in Val di Sella (Borgo Valsugana).