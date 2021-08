Vaccinazioni accesso libero per over 60 e insegnanti

Si possono scegliere il centro vaccinale, il giorno e l'orario secondo le aperture previste dal 10 al 22 agosto

Allo scopo di accelerare la campagna vaccinale covid-19, gli ultrasessantenni, il personale scolastico e gli utenti fra i 12 e i 29 anni possono accedere liberamente, senza prenotazione, ai centri vaccinali massivi per sottoporsi alla vaccinazione. Hanno la possibilità di scegliere il centro, indipendentemente dal luogo di residenza, il giorno e l'orario, entro le fasce di apertura già definite. Una comodità per queste categorie di utenti che non dovranno prenotarsi, a fronte di un ulteriore impegno organizzativo da parte dell'Asst. Nel caso di una grande adesione potrebbero verificarsi dei rallentamenti e la formazione di code: si chiede la collaborazione e la comprensione degli utenti affinché le procedure si svolgano in modo regolare.

Gli utenti dovranno presentarsi muniti della sola tessera sanitaria. Per quanto riguarda i minorenni si precisa che i vaccini raccomandati a partire dai 12 anni sono Comirnaty (Biontech/Pfizer) e Spikevax (Moderna): potranno essere vaccinati solo i ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni.

Il giorno della somministrazione del vaccino dovranno presentarsi al centro vaccinale accompagnati da un genitore muniti del consenso informato, che si può scaricare dal sito della Regione Lombardia o richiedere al centro, da firmare davanti al medico vaccinatore da uno dei genitori o dal tutore legale. Il genitore o tutore legale dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore sulla vaccinazione del figlio.

Nel periodo compreso tra il 10 e il 22 agosto, i centri vaccinali massivi saranno aperti nei seguenti giorni: Sondalo, al sesto padiglione dell'Ospedale Morelli, il 13 agosto dalle 8 alle 20, il 16 dalle 14 alle 20, il 18 dalle 8 alle 19; Villa di Tirano, presso il Polifunzionale, l'11 agosto dalle 8 alle 11, il 13 dalle 13 alle 16, il 16 dalle 10 alle 13, il 18 dalle 13 alle 16; a Sondrio, presso la palestra dell'Istituto "Quadrio-De Simoni", il 10 agosto dalle 14 alle 20, l'11 dalle 13 alle 20, il 12 dalle 13 alle 20, il 13 dalle 13 alle 20, il 16 dalle 14 alle 20, il 18 dalle 14 alle 20; a Morbegno, presso il Polo Fieristico, il 10 agosto dalle 8 alle 17, l'11 dalle 13 alle 20, il 12 dalle 11 alle 20, il 13 dalle 14 alle 20, il 16 dalle 14 alle 20, il 18 dalle 8 alle 16; Chiavenna, presso la palestra di viale Maloggia, il 13 agosto dalle 13 alle 20, il 16 dalle 8 alle 15, il 18 dalle 11 alle 18.