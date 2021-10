Vaccinazioni per la terza dose si ritorna al Policampus

I volontari della Protezione civile stanno ultimando l'allestimento degli spazi per accogliere gli ultraottantenni

Da oggi gli ultraottantenni possono prenotare la terza dose del vaccino anti covid-19 e da domani per i residenti a Sondrio e nei comuni limitrofi si riapriranno le porte del Policampus, in via Tonale, messo a disposizione dal Comune di Sondrio.

Conclusa la campagna della vaccinazione massiva, iniziata lo scorso 12 aprile, che aveva richiesto spazi più ampi, ricavati nella palestra dell'Istituto "De Simoni-Quadrio", concessa dalla Provincia, per la somministrazione della terza dose si torna al Policampus, che era già stato utilizzato nei mesi scorsi. I nati nel 1941 e negli anni precedenti da oggi possono prenotarsi sul portale della Regione Lombardia, a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino.

Come comunicato da Ats Montagna, che con Asst Valtellina e Alto Lario coordina la campagna, i vaccini a disposizione sono Pfizer e Moderna, indipendentemente da quello somministrato nel primo ciclo. In questi giorni si sta completando il trasferimento dei gazebo donati da Fondazione ProValtellina dalla palestra alla sala del Policampus per dotarla degli arredi necessari a renderla accogliente e funzionale. Come aveva già fatto a febbraio, l'Amministrazione comunale ha concesso la sala e, attraverso l'assessorato alla Protezione civile, ha coordinato le operazioni di allestimento nella quale sono impegnati i volontari della Protezione civile.

≪Questa fase della campagna vaccinale è fondamentale - sottolinea l'assessore alla Protezione civile Lorena Rossatti - e come Amministrazione comunale ci siamo messi a disposizione per fornire il nostro contributo e garantire uno spazio adatto ad accogliere gli ultraottantenni ai quali verrà somministrata la terza dose. Ringraziamo la Provincia per aver concesso la palestra, che ora torna in uso agli studenti, e i volontari della Protezione civile che si sono prestati per l'allestimento e il presidio. Per loro naturalmente l'impegno a favore della comunità continua anche nelle prossime settimane per garantire il supporto nell'accoglienza degli anziani che si presenteranno per la vaccinazione≫.