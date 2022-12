Val Gerola 55enne si infortuna al ginocchio

Soccorsa oggi pomeriggio, mercoledì 14 Dicembre, una donna di 55 anni che si era infortunata a un ginocchio mentre stava praticando sci d’alpinismo, a una quita di 1850 metri di altitudine.

Soccorsa oggi pomeriggio mercoledì 14 Dicembre, una donna di 55 anni che si era infortunata a un ginocchio mentre stava praticando sci d’alpinismo, a una quita di 1850 metri di altitudine. Si trovava nella zona di Pescegallo, nel territorio del comune di Gerola Alta. La centrale ha attivato i tecnici della Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che sono intervenuti con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza.

I soccorritori hanno raggiunto la donna con il mezzo quad della GdF e dopo la valutazione sanitaria l’hanno messa in sicurezza e trasportata a valle. L’intervento è cominciato alle 12:15 ed è finito alle 15:00.

Il Cnsas si occupa degli interventi di carattere tecnico - sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.