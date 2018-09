Val Resia dispersi due fungaioli

Ventenni funagioli e residenti in valle si sono persi in Val Resia. Le ricerche sono partite intorno alle 22 di sabato 22 Settembre. A dare l'allarme un loro amico

Le ricerche sono scattate intorno alle 22 di due cercatori di funghi dispersi in Val Resia. La stazione di Moggio del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia è stata allertata direttamente da un amico dei due dispersi, che ha telefonato sul cellulare di stazione.

Sono due ventenni del luogo, sul posto intervenute anche anche due Unità Cinofile, una della Guardia di Finanza e una del Soccorso Alpino e Speleologico.

I tecnici della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e speleologico hanno riaccompagnato sani e salvi a valle i due giovani della Val Resia che non riuscivano a ritrovare il sentiero del ritorno. I due M. D. I. e S. D. F. entrambi valligiani. La segnalazione è arrivata in stazione da un amico dei ragazzi che aveva riferito direttamente al capostazione di Moggio che i due amici erano andati a funghi.

Una squadra composta da tre tecnici del Soccorso Alpino li ha individuati grazie all'impiego di "Sms Locator", nonostante la copertura telefonica assai scarsa, e li ha poi raggiunti alle 1. 45 di notte dopo quasi tre ore di cammino in un tratto impervio a quota 1165 metri sul costone a Nord del Monte Nische, sul quale corre il sentiero CAI 731, in una zona boschivo-rocciosa denominata Mali Worth.

I due ragazzi sono stati scortati dai tecnici sul sentiero e accompagnati in sicurezza in paese. Sul posto sono convenuti dodici tecnici e due Unità Cinofile (una del Soccorso Alpino e una della Guardia di Finanza) che dopo l'individuazione con SMS Locator non hanno però operato in ricerca. L'intervento si è concluso con la chiusura delle formalità alle 4 del mattino.