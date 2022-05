Val Viola ospita la nuova edizione della TrailRun Alta Valtellina

Il 5 giugno è sempre più vicino: la Val Viola si sta preparando ad accogliere nuovamente atleti, corridori, appassionati e famiglie in occasione della prima manifestazione sportiva di stagione.

Dopo due anni di “stop forzato”, la TrailRUN Alta Valtellina è pronta a tornare in scena per garantire a tutti un’emozionante e divertente giornata di sano sport e natura. Diverse le competizioni in programma: la gara di 21 km, competitiva e riservata ai tesserati; la Short RUN di circa 11 Km per i meno allenati; la Mini TrailRUN dedicata a famiglie, bambini e ragazzi, con diverse categorie in base all’età.

Importanti aggiornamenti giungono sul fronte del protocollo FIDAL: in relazione alle nuove disposizioni e normative vigenti, per iscriversi e partecipare alle gare della TrailRun Alta Valtellina non è necessario essere in possesso di Green Pass, che dovrà essere esibito soltanto per l’eventuale accesso agli spogliatoi.

L’evento sportivo, che per questa edizione vanta il Patronato di Regione Lombardia e il prezioso contributo del BIM Adda, può contare anche su forti sinergie: sponsor tecnico per il 2022 è infatti Montura, famoso brand dedicato all’outdoor, che grifferà il gadget presente nel pacco gara, garantito ai primi 250 iscritti; una nuova importante collaborazione è nata anche con QC Terme, azienda leader nel mondo del wellness con due rinomati stabilimenti termali presenti nel comprensorio, che in qualità di sponsor metterà in palio per i vincitori alcuni premi davvero allettanti, valorizzando il profondo legame tra sport, benessere e territorio.

Per quanto riguarda il programma della giornata, la TrailRun prenderà il via alle ore 9.15 in località Arnoga con la partenza progressiva delle varie prove, per poi spostarsi al Polifunzionale Rasin per il pranzo e le premiazioni.

La tariffa di iscrizione alla singola competizione (TrailRun o ShortRun) è di € 30 e comprende il ricco pacco gara. C’è tempo fino al 2 giugno anche per approfittare dell’iscrizione combinata con la Energy2RUN Cancano, in programma il 28 agosto, alla tariffa speciale di € 40: un’occasione imperdibile per raddoppiare le emozioni podistiche in due scenari completamente diversi ma altrettanto spettacolari della Valdidentro.

Iscrizioni aperte collegandosi online al sito www.endu.net e mysdam.net, oppure contattando la Pro Loco Valdidentro, entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 2 giugno. Sarà possibile iscriversi alla TrailRun Alta Valtellina anche direttamente presso l’ufficio gare il 4 o 5 giugno, al costo di 40 €. Per le prove delle Mini TrailRun, riservate a bambini e ragazzi, iscrizioni aperte presso la Pro Loco Valdidentro.