Valfurva, Regione e Provincia Sondrio sostengono campagna rilancio

Assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori: "dopo frana Ruinon comprensorio guarda al futuro"

Al via il progetto di comunicazione e promozione per il rilancio di Santa Caterina Valfurva (SO), una tra le più belle località dell’arco Alpino, isolata per alcuni mesi a causa della chiusura della Strada Provinciale 29 e della frana del Ruinon dello scorso agosto. Gare di sci, eventi internazionali come le 'Olimpiadi dei Sordi' e momenti di animazione sulle piste: è un ricco calendario di appuntamenti sportivi, quello ideato per la stagione invernale 2019/2020 e frutto di un lavoro condiviso tra enti, territorio e società di gestione degli impianti.

«Conclusosi un periodo di forte criticità che ha creato tensione, disagi e sofferenza a questo territorio - ha spiegato l’assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori - ora la Valfurva è pronta a guardare al futuro. Grazie al contributo di 200.000 euro messo a disposizione da Regione Lombardia e quello di 100.000 euro dalla Provincia di Sondrio, è stato possibile lavorare alla costruzione di una nuova immagine per la località di Santa Caterina e l’intero comprensorio».

Ad accompagnare il rilancio di questa realtà particolarmente attrattiva, un logo di eccellenza, un sito internet rinnovato e campagne social mirate, finalizzate alla condivisione di informazioni e a raccontare valori e identità della Valle.

«Investendo somme importanti sia per la promozione territoriale sia per la mitigazione del rischio idrogeologico, - ha continuato Sertori - Regione si è dimostrata concretamente vicina a un territorio montano tanto bello quanto fragile, che da anni vede a rischio l’incolumità della sua comunità e l’interruzione della viabilità". "Ora - ha concluso - terremo i fari puntati sulla frana del Ruinon, il movimento franoso più importante della Lombardia, per una sempre più efficace gestione del rischio e per garantire serenità agli abitanti di Santa Caterina».