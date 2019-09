Valgerola festeggia il ritorno dei pastori a valle

Giornata estiva, 2000 polente cucinate e servite ai tavoli, centinaia prese per asporto, ristoranti gremiti, migliaia e migliaia di persone per le vie del piccolo centro storico, tra i prati, i sentieri, tantissimi giovani, una festa di famiglie arrivate da tutta la Valtellina e da tutto il nord Italia.

Si è chiusa domenica, 15 Settembre, a Gerola Alta, Valtellina, la 51ª Sagra del Bitto. Sagra del Bitto tradizionale, il grasso d’alpe che viene prodotto d’estate sui pascoli alti, secondo il metodo millenario, mungendo all’aperto, lavorando il latte nelle piccole baite da pastori di montagna. A settembre dopo mesi di lavoro in alpeggio, i casari rientrano al paese, la comunità li ringrazia e li premia.

Gerola Alta, paese che è sempre più un riferimento nelle Alpi lombarde e in Lombardia per la destagionalizzazione turistica, capace di proporre durante l’anno tanti eventi e capace di costruire un modello nuovo di località in quota, preservando la natura, ricostruendo il collegamento tra territorio e operatori dell’economia locale, tradizionale, rurale, semplice, sta rendendo sempre di più la Sagra del Bitto, la vera sagra della comunità. Organizzata senza sbavature da Pro Loco Gerola Alta con i suoi volontari, il Comune, Ecomuseo Valgerola, il gruppo I Giaroi.

Il clima era splendido, sia il clima atmosferico, il caldo di metà settembre, sia nei sentimenti tra la gente. E chi arrivava trovava la montagna migliore, aperta, ospitale, anche generosa e autentica, nel 2019, in luoghi che rischiavano fino a pochi decenni fa il totale abbandono. Nel pomeriggio si faceva fatica a capire tra migliaia di persone quanti fossero davvero a partecipare alla festa.

Si è svolta animazione gratuita per bambini, sono state proposte prove di mungitura e di produzione del Bitto. Il pranzo a base di polenta taragna condita con quintali di Bitto e taglieri di salumi, Rosso di Valtellina è stato il cuore della giornata.

Sul palco, del Palagerola, il polifunzionale del paese sono stati premiati dal sindaco e dalla amministrazione i caricatori, casari, aiuto casari, pastori, caprai, cascin, casinere, manzolai degli alpeggi. Sul palco le vecchie e nuove generazioni di pastori e casari del Bitto, tante famiglie con tanti giovani e giovanissimi, nuove leve della dura e gratificante agricoltura e zootecnia di montagna.