Valli Prealpine disponibili oltre 14 mln per sviluppo locale

La dimensione finanziaria della strategia non deve superare l'importo di 3,5 milioni di euro. L'importo di ogni singolo intervento non deve essere inferiore a 200.000 euro.

Regione Lombardia ha aperto la manifestazione d'interesse per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine. I soggetti beneficiari sono le Comunità Montane, gli Enti Parco e i Comuni montani e parzialmente montani esclusi quelli della Provincia di Sondrio, della Provincia di Pavia (in quanto provincia con territorio montano inferiore al 30% del territorio provinciale) e della provincia di Brescia confinanti con la provincia di Trento interessati dal Fondo Comuni Confinanti. La dotazione finanziaria disponibile è di 14,268 milioni di euro.

"L'obiettivo che ci siamo proposti - spiega l'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni - è la definizione e la realizzazione di strategie locali che abbiano una rilevanza sovraccomunale, atte a migliorare le politiche a favore delle aree montane al fine di contrastare fenomeni di isolamento e abbandono; elaborare strategie di sviluppo sostenibile e resiliente e infine promuovere una maggiore qualità della progettazione locale. Le strategie, corredate da un piano di azione e da una serie di interventi da realizzarsi sui territori individuati, sono attuate attraverso un apposito Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici coinvolti, mediante l'individuazione di un soggetto capofila e sottoscritte da almeno cinque Enti facenti parte di un ambito territoriale omogeneo".

"Mettiamo a disposizione di quei territori ritenuti svantaggiati - conclude - importanti risorse per uno sviluppo locale che parta dal basso". La domanda di ammissione al finanziamento della strategia deve essere presentata esclusivamente online, per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi online: https://www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10 del 30 maggio 2022 alle ore 12 del 29 luglio 2022.