Valmasino e Val di Mello al via il modulo di ricerca rivolto agli aspiranti TeSA

Nei giorni scorsi, in Valmasino e Val di Mello si è svolto il modulo di ricerca rivolto agli aspiranti TeSA (tecnici di soccorso alpino), organizzato per la prima volta in Lombardia

Nei giorni scorsi, in Valmasino e Val di Mello si è svolto il modulo di ricerca rivolto agli aspiranti TeSA (tecnici di soccorso alpino), organizzato per la prima volta in Lombardia, seguendo le nuove linee guida nazionali, con la collaborazione di istruttori SNaTe (Scuola nazionale Tecnici) e SNaDOS (Scuola nazionale Direttori operazioni di soccorso) del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Una ventina gli allievi partecipanti, che hanno approfondito alcuni aspetti cruciali del soccorso: come tipologia di formazione, ci si è concentrati molto sulla parte tecnica per bonifiche con calate di corda in canali, oltre alla gestione e al recupero di una persona dispersa.

Gli allievi hanno anche esaminato gli aspetti legati alla leadership e al ruolo del caposquadra all’interno del Corpo. Le giornate di sabato e domenica seguono quelle organizzate nel mese di settembre, sempre in provincia di Sondrio, a Campodolcino, che avevano coinvolto i formatori della SNaDOS e gli istruttori SNaTe del Nord Italia, dedicate al nuovo modulo nazionale ricerca per aspiranti OSA (Operatori di soccorso alpino) e OSB (Operatori soccorso base) del Cnsas: un importante momento formativo, dedicato alla ricerca dispersi, che sarà diffuso in tutto il territorio nazionale e programmato anche per le regioni del centro sud.