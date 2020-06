Valtellina 6 milioni di euro ai Comuni per la ripresa

Un concreto aiuto all’economia locale, dell’ammontare di circa 6 milioni di euro, sarà a breve a disposizione dei 77 Comuni della nostra provincia

La somma importante, messa a disposizione dalla Provincia, deriva dalle economie del rendiconto del bilancio 2019, approvato nell’ultimo consiglio provinciale, sede in cui è nata questa proposta, condivisa da tutti, al fine di aiutare il rilancio economico della valle. In tempi brevissimi la proposta è diventata un progetto che, da una prima verifica preliminare, ha già avuto un esito positivo.

Adesso sarà formalmente presentata in sede di Comitato di Coordinamento AQST per il via definitivo. Le somme a disposizione saranno distribuite a tutti i Comuni della provincia di Sondrio, adottando criteri analoghi a quelli utilizzati recentemente da Regione Lombardia che, ricordiamo, ha già assegnato ai medesimi enti la somma complessiva di oltre 10 milioni di euro. Ora la Provincia aggiunge all’incirca altri 6 milioni di euro.

In base alla popolazione residente, sono state individuate 4 fasce: ai 60 Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti spetteranno euro 60.000 ciascuno; agli 11 Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti spetteranno euro 90.000 ciascuno; • ai 4 Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti spetteranno euro 150.000 ciascuno; ai 2 Comuni (Sondrio e Morbegno) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti spetteranno euro 200.000 ciascuno.

Il Presidente Moretti precisa che i fondi potranno essere utilizzati dagli enti lGli interventi possono essere anche di modesta entità e di diversa natura e possono andare dalla manutenzione del patrimonio edilizio (comprese le scuole), al sistema viabilistico (strade e marciapiedi), alla gestione del territorio (sistemazione idrogeologica).

I contributi dovranno essere utilizzati celermente: l’avvio dei lavori dovrà necessariamente essere entro la fine del 2020, la conclusione degli stessi e la rendicontazione del contributo dovrà avvenire entro il primo semestre del 2021. Sarà un’immissione di liquidità immediata fino all’80% della somma attribuibile, il resto sarà erogato a rendicontazione.