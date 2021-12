Valtellina, arrivati gli aiuti alle case di riposo

Grazie ai fondi assegnati da Regione Lombardia a seguito della monetizzazione dell’energia gratuita dalle derivazioni idroelettriche aiuti concreti alle case di riposo

La Provincia di Sondrio va in aiuto delle RSA, duramente colpite, anche dal punto di vista economico, dalle conseguenze dell’ondata dovuta alla pandemia da COVID-19 nel corso del 2020, che ha costretto le case di riposo a bloccare gli ingressi di nuovi ospiti, con la conseguenza di ridurre drasticamente le entrate derivanti dalle rette.

Grazie ai fondi assegnati da Regione Lombardia a seguito della monetizzazione dell’energia gratuita dalle derivazioni idroelettriche ai sensi della legge regionale n. 23 del 2019, l’Amministrazione Provinciale ha erogato ben euro 1.111.114,20 alle RSA della provincia che hanno coperto integralmente i loro costi energetici del 2020.

Gli importi vanno dai 22.347,35 euro concessi alla RSA Bellavista Fondazione Siccardi di Sondalo, ai 160.740,80 della Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio, per le strutture di via Don Guanella e via Lusardi.