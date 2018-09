Valtellina e Valcamonica unite dalle due ruote

Regione stanzia 600 mila euro per sicurezza collegamento ciclabile. L'intervento complessivo avrà un valore di 1,8 milioni di euro

La Giunta regionale ha approvato, lunedì 24 Settembre, un accordo di programma che prevede la realizzazione del collegamento ciclabile tra la Valtellina, in Provincia di Sondrio e la Valcamonica, in Provincia di Brescia.

L'importo complessivo degli interventi ammonta a 1,8 milioni, di cui 600 mila finanziati da Regione Lombardia e suddivisi tra il 2019 e il 2020, 500 mila messi a disposizione dalla Provincia di Brescia, 300 mila dalla Provincia di Sondrio e la restante somma ripartita tra i Comuni coinvolti nell'Accordo: Aprica (So), Corteno Golgi (Bs), Edolo (Bs) e Teglio (So).

"Con questo accordo di programma, afferma Sertori, colleghiamo il 'Percorso regionale 12 Oglio' in Valcamonica con il 'Sentiero Valtellina' in Valtellina permettendo di creare un percorso ciclopedonale tra la Svizzera, la Valtellina, il lago di Como, il lago d'Iseo e il lago di Garda, mete considerate tra le più affascinanti per il mondo del bike.