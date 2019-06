Valtellina e Valchiavenna fondi regionali per ottimizzare coincidenze

Sottoscritta la convenzione tra Regione Lombardia e Rfi (Rete ferroviaria italiana) per la realizzazione di una sede di incrocio con movimenti contemporanei presso la stazione di Dubino (Sondrio).

E' stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lombardia e Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per la realizzazione di una sede di incrocio con movimenti contemporanei presso la stazione di

Dubino (Sondrio).

"L'obiettivo dell'intervento - ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - è quello di efficientare il servizio e creare le condizioni per le coincidenze tra tutti i treni della linea della Valtellina (Lecco-Colico-Tirano) e i treni della linea della Valchiavenna (Colico-Chiavenna). Come Regione Lombardia mettiamo in campo risorse importanti: oltre 4,2 milioni di euro per cofinanziare al 50% quest'opera da 8,5 milioni. Si tratta di interventi magari poco visibili ma fondamentali per incrementare la qualità del trasporto ferroviario".

La realizzazione della sede di incrocio è stata prevista nel documento "Sviluppo delle infrastrutture connesse e del SFR (Servizio Ferroviario Regionale) sulle direttrici Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna" (DGR X/1194 del 20/12/2015) nel quadro di tutti gli interventi necessari per lo sviluppo del servizio delle linee della Valtellina e della Valchiavenna. L'attivazione della sede di incrocio, secondo il cronoprogramma, è prevista entro il 2021.