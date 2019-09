Valtellina sanità incontro con Ats venerdì 11 Ottobre

L'ATS della Montagna, su mandato di Regione Lombardia, convocherà per venerdì 11 Ottobre incontro riqualificazione della rete ospedaliera

L'Ats della Montagna, su mandato di Regione Lombardia, convocherà per venerdì 11 Ottobre, a Sondrio, l'Assemblea dei sindaci della Valtellina per illustrare lo studio realizzato dal Politecnico di Milano in merito alla "Riqualificazione della rete ospedaliera" del territorio. Ne danno notizia, in una nota congiunta, l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, e l'assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

«L'organizzazione funzionale e capillare dei servizi socio sanitari e dei presidi ospedalieri della Valtellina e dell'Alto Lario - spiegano gli assessori Gallera e Sertori - rappresenta una priorità assoluta per l'Amministrazione Regionale. Per la delicatezza morfologica, orografica e infrastrutturale del territorio, ci siamo avvalsi della collaborazione del Politecnico di Milano che ha rilasciato, nei giorni scorsi, gli esiti dello studio eseguito. La riunione dell'11 Ottobre prossimo sara' dunque un'occasione di confronto molto importante».