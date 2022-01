Valtellina, sei Comuni uniti per promuovere lo scialpinismo

Sei comuni, un identico obiettivo: promuovere la pratica dello scialpinismo sul territorio. E con essa anche la sua appetibilità turistica e di loisir.

Piuro, Campodolcino, Chiavenna, Madesimo, Novate Mezzola e Verceia con la comunità montana di Valchiavenna hanno deciso di mettere in pista un'iniziativa intitolata "Il Green tour in Valchiavenna, da Milano al cuore delle Alpi , percorsi tra storia e attualità" e, per avere i presupposti economici ideali per realizzarla, di bussare alla porta della Regione Lombardia. Nello specifico, l'intenzione è di portare a casa contributi dal bando chiamato "Viaggio in Lombardia" giunto alla terza edizione.

"Gli interventi previsti - si legge nella delibera adottata dal comune di Madesimo - riguardano la realizzaazione di un progetto inerente la pratica e la promozione dello sci alpinismo". Il progetto , comprendendo tutti i comuni, ammonta a 185 mila Euro per circa 100 mila dei quali è richiesto il contributo regionale. Madesimo spinge in modo particolare sulla pratica e promozione dello sci alpinismo e mette la sua parte per circa 40 mila Euro.

Il progetto comprende più voci: si va dai corsi per l'utilizzo dei kit di sicurezza e della valutazione dei rischi all'organizzazione di uscite di scialpinismo con accompagnatori passando per la realizzazione di una segnaletica che indichi con precisione gli itinerari e per l'organizzazione di giornate evento e di un adeguato sistema di comunicazione. Elementi certamente in grado di fare spiccare in modo ulteriore il volo a comuni già per loro stessi a vocazione turistica.