Valtellina Wine Trail settima edizione

Al via tra i vigneti alla competizione il 9 Novembre. Attesi runner anche dll'estero

E' stata presentata, giovedì 31 Ottobre, a Sondrio, la settima edizione del 'Valtellina Wine Trail', la popolare maratona che si snoda, da ormai sette anni, tra i vigneti valtellinesi e che quest'anno si svolgera' sabato 9 Novembre.

L'iniziativa, che coniuga sport e valorizzazione del territorio in una delle zone piu' belle della Lombardia, e' ormai un evento che attrae runner da diverse nazioni, contribuendo cosi' a rafforzare l'immagine della Lombardia nel mondo e generando un circuito virtuoso tra sport, paesaggio e prodotti enogastronomici locali.

«L'occasione - ha spiegato l'assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori, partecipando alla presentazione - mette in rilievo e in luce i paesaggi incantati e le bellezze della Valtellina. Mi riferisco, in particolar modo, ai terrazzamenti vitati e ai muretti a secco, creati con il compito di combattere il dissesto idrogeologico. Per chi non vive sul territorio - ha concluso l'assessore - essi rappresentano un vero e proprio monumento e noi Valtellinesi ci siamo dati il compito di preservarli e farli conoscere ai piu', anche grazie a manifestazioni come questa»