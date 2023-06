Venerdì 23 Giugno: orsi e lupi chi sono e come vivono

L'appuntamento è stato organizzato da Regione Lombardia nell'ambito del Progetto Life in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi, il Parco Nazionale dello Stelvio, la Provincia di Sondrio e l'Università di Pavia.

Per gli incontri di Life Wolfsalps EU, la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi, ad Albosaggia, ospiterà Filippo Zibordi, esperto faunista, che relazionerà sul tema: "Orsi e lupi: chi sono e come vivono". L'incontro, aperto al pubblico, si terrà venerdì 23 giugno, con inizio alle ore 21, nella Sala conferenze al terzo piano, in via Moia 4.

Zibordi, è il referente trentino dell'Istituto Oikos, un'organizzazione non profit con sede a Milano, nata nel 1996, impegnata nella tutela della biodiversità e per la diffusione di modelli di vita più sostenibili con una missione: contribuire a conservare gli ecosistemi favorendo lo sviluppo, con professionalità, innovazione e partecipazione.

Per informazioni ci si può rivolgere al Parco delle Orobie: 0342 211236, info@parcorobievalt.com.