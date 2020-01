Vino 3,4 milioni di euro per 16 progetti di internazionalizzazione

A Marzo prima presenza collettiva lombarda a Pro Wein

"La Regione Lombardia distribuirà 3,4 milioni di euro per 16 progetti di internazionalizzazione del vino lombardo. Crediamo molto nella straordinaria qualità dei nostri vini e vogliamo accompagnare i produttori nell’export, facendo da regia e promuovendo progetti che possano essere un valore aggiunto”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in merito alle graduatorie regionali sull'Ocm vino.

“Si tratta - ha aggiunto Rolfi - non solo di scoprire nuovi mercati, ma anche di consolidare quelli già esplorati. Penso agli Stati Uniti o all’Oriente. Sul territorio lombardo si produce per il 90 per cento vino a Denominazione di qualità, grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Comunicare la nostra eccellenza è fondamentale. Nel biennio 2017/18 il vino lombardo ha fatto registrare il record storico di esportazioni. Attendiamo i dati definitivi del 2019 ma siamo fiduciosi perché il lavoro che stiamo portando avanti con i consorzi e i produttori è eccellente".

L'assessore ha poi annunciato una “prima presenza collettiva lombarda a Pro Wein 2020, dal 15 al 17 marzo a Düsseldorf, in Germania". "Avremo - ha annunciato - uno spazio dedicato ai vini lombardi nella più grande fiera business del mondo enologico nella quale confidiamo di poter consolidare la nostra presenza collettiva nei prossimi anni, quando gli spazi lo consentiranno, per dare la più ampia possibilità di partecipazione ai produttori lombardi”.

"Con questo decreto - ha concluso Rolfi - promuoviamo anche 6 progetti interregionali. È necessario - ha aggiunto - fare sistema per valorizzare in maniera adeguata il comparto, semplificando la comunicazione per arrivare, con più forza, sui mercati internazionali".

Di seguito i progetti ammessi a finanziamento:

Menmade 53.318 euro;

Lieti calici Cina 234.115 euro;

Made in Lombardy Svizzera Canada e Brasile 304.386 euro;

Made in Lombardy Giappone Cina Federazione Russa 338.481 euro;

Lieti calici Usa 280.890 euro;

It Wines 399.347 euro;

Made in Lombardy Usa 398.634 euro;

Ca' Maiol 303.134 euro;

Losito e Guarini 184.000 euro;

Consorzio Franciacorta 774.114,53 euro.

Totale 3.270.419,53 euro

Progetti multiregionali (quota Regione Lombardia)

Ca' Del Bosco 68.029 euro;

Consorzio Tutela Franciacorta – Area 41.250 euro;

Azienda Opera Roses di Calvagese/BS 375 euro;

Ati Wine experience 48.541,78 euro;

Balgera Vini 9.315 euro;

Cantina storica Montù Beccaria 9.105,47 euro.