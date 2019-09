Vino riforma sulle regole di finanziamento

Approvate nuove linee guida regionali. Fondi anche per strumentazioni, E-commerce e sale degustazioni

«La Lombardia si dimostra al passo coi tempi e all’avanguardia nella lotta alla burocrazia in ambito vitivinicolo. Con questa riforma accogliamo le richieste di un settore in costante crescita e che nel futuro rappresenterà sempre di più la Lombardia nel mondo». Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi dopo l’approvazione in giunta della delibera riguardante le linee guida per l’applicazione della misura investimenti nel settore vitivinicolo in Lombardia .

«I fondi della misura ocm vino finanzieranno anche l’acquisto di tutte le strumentazioni necessarie, la creazione di siti per il commercio online e le sale degustazioni anche in vista dell’applicazione dell’enoturismo, aggiunge Rolfi, con queste norme aumenteremo la competitività dei produttori di vino adeguando la misura alle richieste di mercato».

I soggetti ammissibili a contributo sono le micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione e le grandi imprese che occupano meno di 750 persone con fatturato inferiore a 200 milioni di Euro

Le principali azioni previste nell’ambito della Misura Investimenti sono le seguenti: nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione, alla commercializzazione o vendita diretta, a magazzini, a sale di degustazione e a uffici aziendali; realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse per la produzione, lavorazione e conservazione o per la trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti vinicoli; acquisto di recipienti per l’affinamento del vino; acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative; allestimento di punti vendita al dettaglio; allestimento di sale degustazione; dotazioni utili per l’ufficio; creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’e-commerce.

L’importo complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 200.000, pena la non ammissibilità della domanda. Il contributo massimo concedibile è pari al 40% della spesa ammissibile per le micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione e pari al 20% per le grandi imprese L’operazione può avere durata annuale o biennale.