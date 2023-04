Violenza di genere, Lombardia presenta "Progetto uomo"

A A Palazzo Lombardia anche il Presidente del tribunale di Milano Fabio Roia

Si chiama 'Uomo' (Uomini, Orientamento e MOnitoraggio) ed è il progetto sperimentale avviato nel 2021 da Regione Lombardia e rivolto al recupero degli uomini violenti. Gestito da Ats Milano ha uno stanziamento di 300.00 euro. L'iniziativa è stata illustrata a Palazzo Lombardia dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabili e Pari opportunità Elena Lucchini. Presenti, tra gli altri, Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano e Rossana Giove direttore soio sanitario Ats Milano Città Metropolitana.



Con l'entrata in vigore del Codice Rosso i percorsi rivolti agli uomini autori di violenza sono diventati fondamentali. La legge prevede infatti, che la sospensione condizionale della pena per i reati quali maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. I progetti devono essere organizzati da enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.



"Ringrazio il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia per l'impegno e la straordinaria attenzione nella lotta contro la violenza di genere. Questa collaborazione - ha sottolineato l'assessore - ci ha consentito di procedere alla stesura di un protocollo che ha poi sviluppato una sinergia con i soggetti del terzo settore. Un percorso - ha concluso l'assessore - che ci vede tutti uniti contro la violenza di genere. E che grazie alla presenza oggi dei delegati dei Tribunali lombardi ci consentirà di ristrutturare al meglio i servizi in tutti il territorio".





Alla luce degli ottimi risultati, l'iniziativa pilota è stata presentata al Tavolo Tecnico e proposta come modello di riferimento per l'intera regione anche in relazione all'intesa sui requisiti minimi dei Cuav (Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere). Per attivare i centri di riabilitazione alla Lombardia sono state assegnate risorse complessive per 1.174.676 euro.