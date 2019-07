Violenza donna insediato tavolo regionale permanente

All'incontro a Palazzo Lombardia, martedì 23 Luglio, hanno preso parte rappresentanti di enti locali, centri antiviolenza, forze dell'ordine, magistratura, Ats e Asst lombarde.

Si è insediato, martedì 23 Luglio, a palazzo Lombardia, il 'Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne', coordinato dall'assessore regionale Silvia Piani. All'incontro hanno preso parte rappresentanti di enti locali, centri antiviolenza, forze dell'ordine, magistratura, Ats e Asst lombarde.

All'ordine del giorno le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne in Lombardia, l'aggiornamento delle iniziative in corso e l'impostazione del piano quadriennale regionale per le politiche di parità ed il contrasto alla violenza 2020/2023.

Obiettivo dell'incontro e del Tavolo regionale garantire e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle 27 Reti territoriali antiviolenza. Le risorse del nuovo programma 2020 - 2021 ammontano a circa 4.500.000 euro, di cui 1.400.000 da fondi di Regione Lombardia.

L'iniziativa 'progettare la parità in Lombardia 2019' ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità fra donne e uomini e il contrasto agli stereotipi di genere. Sono disponibili 300.000 euro, 46 i progetti pervenuti attualmente in fase di valutazione. Avvio previsto delle iniziative il prossimo 15 Ottobre.

E' in fase di pubblicazione l'avviso per la formazione nelle Università lombarde su tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, 100.000 euro le risorse disponibili. Prevista inoltre la formazione di operatori e professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere.