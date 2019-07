Violenza donne firmata in Regione protocollo intesa con ordine avvocati

Assistenza e iniziative nelle scuole stanziati 40 mila euro per la quinta edizione del protocollo

Sottoscritto a Palazzo Lombardia il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda Ordini Forensi (ULOF). L'obiettivo è realizzare percorsi formativi sul contrasto alla violenza sulle donne e garantire alle vittime di violenza assistenza legale gratuita. L'atto prevede anche l'attivazione di ulteriori servizi e sportelli.



L'intesa e' stata sottoscritta dall'assessore regionale alle Politiche per la famiglia Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani insieme al presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo e al presidente dell'ULOF Angelo Proserpio.



Presenti il direttore generale dell'assessorato Claudia Moneta, Fabio Roia per il Tribunale di Milano, le consigliere dell'Ordine Paola Boccardi e Silvia Belloni e il direttore dell'Ordine Carmelo Ferraro.



Per il rinnovo del protocollo, giunto alla quinta edizione, sono stati stanziati 40.000 euro. Sono previsti, nel dettaglio, percorsi di formazione ed eventi contro la violenza sulle donne rivolto ad avvocati, incontri sull'educazione alla non violenza contro le donne con il coinvolgimento del terzo settore, del personale medico e sanitario del sistema giudiziario sulle esperienze e buone prassi esistenti. Ed ancora il protocollo prevede appuntamenti sull'educazione alla non violenza delle giovani generazioni e percorsi di sensibilizzazione nelle scuole di Milano.