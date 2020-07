Virus di Wuhan 24 ore senza alcun contagio

Scendono ancora i ricoverati e sale il numero dei guariti

Di seguito l'andamento dei contagi di oggi mercoledì 1° Luglio e quello dei giorni precedenti relativi alla regione Lombardia.

I tamponi effettuati: 8.427; totale complessivo: 1.044.975. I nuovi casi positivi: 109 (di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'). I guariti - dimessi: 67.422 (+225)

totale complessivo: (65.043 guariti e 2.379 dimessi). In terapia intensiva: 41 (-1); i ricoverati non in terapia intensiva: 277 (-20); i decessi: 6. Totale complessivo: 16.650

I nuovi casi per provincia:

Milano 21 di cui 10 a Milano citta'

Bergamo 22

Brescia 18

Como 1

Cremona 4

Lecco 4

Lodi 5

Mantova 22

Monza e Brianza 6

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 1