Virus di Wuhan al Morelli due decessi e cinque dimissioni

Dal 29 giugno non si registrano ricoveri: soltanto dieci i posti letto occupati attualmente

La pressione sul Morelli ospedale covid-19 è ulteriormente scesa da mercoledì scorso, data dell'aggiornamento precedente: l'ultimo ricovero risale al 29 giugno. Attualmente i posti letto occupati sono soltanto dieci, sei donne e quattro uomini, ed è una buona notizia dopo che la settimana scorsa erano saliti a 17 dai 14 della settimana precedente.

Non cambia il totale dei pazienti ricoverati a partire dal 2 marzo scorso: 718, 296 donne e 422 uomini. Purtroppo nei giorni scorsi si sono registrati altri due decessi, un uomo e una donna, che hanno portato il totale a 171, 55 donne e 116 uomini. Sono 498 i dimessi, ai quali si aggiungono i 39 pazienti guariti dal coronavirus trasferiti in altri reparti per curare patologie pregresse.

Nell'ultima settimana sono stati effettuati 428 tamponi, mentre fra i risultati resi noti ve ne sono soltanto quattro positivi a fronte di oltre 400 negativi. Il totale complessivo dei test effettuati dal personale dell'Asst in questi mesi ha superato la soglia dei novemila, di cui 1771 positivi.

≪La situazione è positiva nella nostra provincia, sia per quanto riguarda i ricoveri che i tamponi - sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito -, ne siamo sollevati, ma non possiamo abbassare la guardia, perché i casi emersi in altre zone della Lombardia e in Veneto consigliano prudenza da parte di tutti, sistema sanitario e cittadini. L'adozione delle misure di protezione individuali e il rispetto del distanziamento sociale ci consentono di proteggere noi stessi e gli altri: i comportamenti a cui ci siamo abituati negli ultimi mesi vanno quindi mantenuti≫.