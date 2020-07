Virus di Wuhan, aumentano i guariti zero contagi a Sondrio

Scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6)

Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi.

I dati di oggi, venerdì 31 Luglio, sulla situazione epidemiologica in Lombardia. I tamponi effettuati: 8.348, totale complessivo: 1.300.088; i nuovi casi positivi: 77 (di cui 25 'debolmente positivi' e 24 a seguito di test sierologici); i guariti/dimessi totale complessivo: 73.402 (+97), di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi; in terapia intensiva: 7 (-6); i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-3); i decessi: 4, totale complessivo: 16.806 (+4).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 33 di cui 20 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 6;

Como: 1;

Cremona: 2;

Lecco: 0;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 5.